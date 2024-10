A cantora Simony - Reprodução/Instagram

Publicado 10/10/2024 12:56

Rio - Simony desabafou após vencer um processo movido contra Dudu Camargo por danos morais. Ele foi condenado a indenizar a cantora em R$ 60 mil. O apresentador disse que não concorda com a decisão e pretende recorrer. "Quem iria dar um selinho no possível assediador?", questionou em vídeo enviado ao programa "Fofocalizando".

Após toda a repercussão, Simony voltou a se manifestar sobre o assunto nesta quinta-feira (10). "O mundo está realmente do avesso. Valores não existem mais, e ninguém quer estar no lugar do outro. Como eu quase morri, e graças a Deus, Aquele lá em cima, que não dorme, resolveu, por conhecer meu coração, me dar uma nova chance, um milagre. Cheguei à conclusão de que cada um dá o que tem, a língua fala o que quer, e quem discute ou tentar ensinar o tolo, mais tolo é", escreveu.

A cantora completou dizendo que seguirá sua vida do seu jeitinho. "Não quero prejudicar ninguém, não quero o lugar de ninguém, apenas o meu. Somente eu conheço minhas dores. Só Deus sabe o quanto chorei e o quanto invisto em terapia para a família toda".

"Porque ou você toca o foda-se nesse mundo, ou você enlouquece. Então, já que vão falar, deixa. Eu, agora, só quero viajar, ser feliz, gravar minhas músicas, cuidar de mim, dos meus filhos e, principalmente, da minha saúde física e mental. . Que Deus possa me esconder quando for preciso", concluiu.

Entenda o caso

A apresentadora Simony fazia a transmissão do Carnaval 2020 ao lado do apresentador Nelson Rubens, na Rede TV!, quando Dudu Camargo participou e tocou indevidamente os seios da cantora sem sua permissão.



A decisão judicial ressalta que as roupas de Simony não justificam o “contato físico de maneira exagerada” e que Dudu agiu de forma abusiva e excessiva, com conotação sexual.

'Não é dinheiro, é respeito'



Simony comentou a decisão em uma postagem feita há um dia no Instagram. "Estou muito feliz. Entendam não é dinheiro é respeito. Meu corpo, minhas regras. Quantas mulheres passam por importunação sexual e são desacreditadas? Eu não vim nessa vida pra ser mais uma eu vim pra SER, revolucionar e fazer a diferença. Essa vitória não é só minha é nossa. Não corre não, hein. Vai ter que pagar bebê", escreveu.