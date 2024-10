Virgínia e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor - Reprodução Instagram

Virgínia e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor Reprodução Instagram

Publicado 10/10/2024 13:35

Rio – Virgínia, de 25 anos, contou aos mais de 50 milhões de seguidores do Instagram que a filha, Maria Alice, de 3 anos, deu sinais de que estava pronta para o desfralde. Com isso, Maria Flor, de 1 anos e 11 meses, seguiu os passos da irmã mais velha no dia seguinte.

"Por cá começamos o desfralde e ela está super empolgada com o 'troninho'! Estou tão orgulhosa da Maria. Foi por vontade própria, ela viu e quis. Ela é muito determinada", declarou.



Na manhã de desta quinta-feira (10), foi a vez de Maria flor, que decidiu imitar a irmã, "Gente, Floflo está falando que vai fazer xixi e cocô no 'troninho' também, e de fato ela está fazendo”, relatou a influencer.



Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora continua a compartilhar sua rotina com os internautas, que também acompanham o crescimento do filho mais novo, José Leonardo, que completou um mês de vida recentemente.