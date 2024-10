Andressa Urach - Reprodução Instagram

Andressa UrachReprodução Instagram

Publicado 10/10/2024 12:16

Rio – Andressa Urach usou as redes sociais, nesta quarta-feira (9), para criticar a postura de pastores que são homofóbicos, alegando que os religiosos têm lido a bíblia da maneira errada. A modelo destacou que um dos motivos de ter saído da igreja foi a homofobia sendo usada em pregações.

fotogaleria

"Vou confessar uma coisa para vocês. Um dos motivos que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo o que muitos pastores pregam, que 'os gays vão para o inferno'. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês não deveriam falar uma coisa dessas, porque se você entende a graça de Jesus, você sabe que ela veio para todos e todos nós somos pecadores", declarou ela.



Andressa também fez um apelo à aceitação. "O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Quem fez os gays foi Deus e Deus não faz nada errado. Para de julgar o próximo, cuida dos teus pecados em oculto, e deixa as pessoas livres, porque elas são livres", continuou.



A empresária finalizou afirmando que um dia se tornará pastora. "E você não peca no pensamento, na sua língua fofoqueira, na sua língua acusadora? Tira o cisco do seu olho, meu irmão e minha irmã. Deus está me honrando sabe como? No conteúdo adulto. E sabe por quê? Porque um dia, meu amor, eu serei pastora”.



Atualmente em uma viagem de lazer em Londres, Andressa tem compartilhado sua rotina e experiências pela cidade.