Heloisa Périssé e Ingrid Guimarães Araujo / Agnews

Publicado 10/10/2024 08:34

Rio - Heloisa Périssé, de 58 anos, recebeu o carinho dos amigos famosos no lançamento de seu livro, "Cheia de Graça", em uma livraria em São Paulo, nesta quarta-feira (9). Amiga de longa data da atriz, Ingrid Guimarães fez questão de marcar presença no evento. As duas posaram juntinhas para fotos.

