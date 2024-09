Após o BBB 24, Beatriz Reis vira atriz e apresentadora da Globo - Wallace Ximenes/Divulgação

Publicado 22/09/2024 05:00

Rio - "É o Brasil do Brasil!". Difícil não ouvir esse bordão e não lembrar dela - Beatriz Reis, a Bia do Brás, do "Big Brother Brasil 24", da TV Globo. A paulistana, de 24 anos, conquistou muitos fãs com seu jeito carismático - e haters também. No início do programa foi apontada como uma das favoritas a vencer, mas acabou perdendo o posto para Davi e não ficou nem no 'top 3'. Mas isso não significa que perdeu a chance de fazer o primeiro milhão fora da casa e brilhar na TV.

A ex-camelô tagarela e extrovertida logo chamou atenção de grandes marcas, fechou parcerias publicitárias e contrato com a Globo! Em poucos meses, ela já ganhou um papel na novela das sete "Família é Tudo" , trabalhou como repórter do Rock in Rio, no Globoplay e ganhou um quadro para chamar de seu no "Encontro", o "EconoBia".

"Estou super confiante que vai ser um sucesso, estou trabalhando junto com a equipe da Globo para isso. A Patrícia [Poeta] é maravilhosa, foi um anjo que me abriu essa porta incrível e gigantesca na minha vida. Eu até falo que Patrícia foi a minha madrinha de programa, que ela me deu esse start (início) na minha carreira como apresentadora na televisão", conta Beatriz.

A ideia, segundo ela, é ajudar as pessoas de alguma forma, levando informação e entretenimento. "Essa é a expectativa, poder estar conectada com a minha raiz, de onde eu vim, com o meu povo, minha história, que é com a rua, o camelô. Estou confiante, ansiosa e com a expectativa de levar alegria para as pessoas".

Bia viralizou em vários momentos no "BBB 24" pelo jeito eufórico quando os artistas se apresentavam ou visitavam a casa. Ela chegou a derrubar Sabrina Sato no chão ao correr para abraçá-la e levou uma punição por isso. Agora que tem noção do seu sucesso, ela garante que essa exaltação diminuiu um pouco.

"Já me acostumei. Mas assim, minha empolgação continua. Sempre fui uma pessoa muito empolgada, entusiasmada, feliz. Então tudo pra mim é motivo de festa. Choro, dou risada, pulo, grito. Isso não mudou. Essa é uma característica minha, essa sou eu. Mas com a fama já acostumei. Claro, é um mundo novo, eu acabei de chegar, é uma realidade totalmente diferente do que eu vivia, mas já acostumei", destaca.

Ela também vibra com as oportunidades que aparecem para ela em tão pouco tempo. "É muito bom realizar o sonho, é mágico entrar em lugares que você nunca imaginou conseguir entrar. Mas a minha empolgação, a minha alegria é a mesma", diz.

Repórter do Rock in Rio

Bia conclui mais um projeto, neste domingo (22), com o fim do Rock in Rio. Ela trabalhou como repórter do Globoplay e considerou a experiência muito divertida. "É o primeiro programa que tenho com o meu nome, logo. É a minha primeira vez no Rock in Rio. Sempre via pela televisão, não tinha condições de comprar um ingresso, de estar lá. E hoje poder vivenciar essa experiência muito mágica, que é o Rock in Rio, ainda mais fazendo 40 anos, uma data tão marcante, é uma realização muito grande".

A ex-BBB conta que teve uma troca orgânica e espontânea com os convidados. "Eu amo a comunicação, eu amo ser apresentadora, foi muito bom", comemora.

'Não me arrependo de nada que fiz no BBB'

Ao analisar sua trajetória do BBB, a paulistana garante que o programa lhe trouxe muita coisa boa e lhe ajudou a fechar contratos publicitários e conquistar novos trabalhos. "Não me arrependo de nada do que fiz lá dentro, de nada que falei, faria de novo. O 'BBB' me trouxe outra realidade, né? Hoje posso proporcionar para minha família, para mim, uma vida confortável. Consegui ser vista pelo Brasil, pelas pessoas, consegui oportunidade de trabalho na área que sempre sonhei", analisa.

Do lado negativo, Bia não curte ver seu nome envolvido em mentiras. "O pessoal gosta de inventar história onde não tem, que é o que vende. A fofoca vende. Isso eu falo pela minha própria personagem de 'Família é Tudo'. Interpretei e dei vida a uma fofoqueira. Então é exatamente isso, a fofoca vende, dá engajamento, então as pessoas querem sempre estar criando mentira", opina.

E por falar em novela, a atriz define a experiência na Globo como "mágica e muito divertida". "Sempre sonhei em ser atriz, me formei, tenho DRT. Foi muito sofrido, difícil conseguir minha formação, mas hoje, estou realizando meu sonho com a minha primeira novela, foi um grande aprendizado".

Ela garante que foi bem recebida por todo o elenco e equipe e se surpreendeu ao poder trabalhar ao lado de atores que acompanha desde criança pela TV. "Não imaginava que em menos de quatro meses ia conseguir fazer minha primeira novela. Assistia novela dentro da casa, ainda cheguei a brincar com o pessoal lá. 'Nossa, já pensou a gente aqui nessa televisão, numa novela'. Hoje, em tão pouco tempo, me ver realizando já esse sonho é surreal, maravilhoso'.

Família

Beatriz sempre foi muito ligada à família e, antes do sucesso, morava com os pais - com quem trabalhou junto em uma barraca de feira - e um dos irmãos em uma casa simples na periferia de São Paulo, onde ela não tinha cama e mal havia espaço para guardar suas roupas. A realidade mudou bastante com a fama e ela alugou uma mansão com piscina e closet para morar com a família e planeja construir uma do jeitinho que os pais queiram."Minha família é minha base, minha estrutura e eu moro com eles. Estou morando com meu pai, minha mãe, todos os meus irmãos, na minha casa nova", conta.

Outro assunto que repercutiu fora do "BBB 24" foi a história de que Bia nunca namorou e era virgem. Por enquanto, ela garante que não está com pressa de mudar seu estado civil. "Prefiro estar solteira no momento. Quando eu conhecer um homem que me agrade, no sentido de bater alguma química, de ter um sentimento, de eu sentir que é a hora certa, aí eu posso pensar em um relacionamento", avalia.

Na fase atual, ela está super focada em seus projetos profissionais. "Tem muita coisa acontecendo, se eu não encontrei ninguém ainda que acho que seria interessante ter um relacionamento, eu prefiro continuar solteira. Sou exigente", conclui.