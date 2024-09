O cabelo de Jade Picon está no tom ’luz radiante’ - Reprodução do Instagram

Publicado 22/09/2024 05:00

Rio - Conhecida como a estação das flores, a primavera começa neste domingo (22) e, com ela, chegam as novas tendências de tonalidades de cabelo. Algumas delas são o "caramelo sublime", um estilo de morena iluminada, o "fogo de liberdade", indicado para morenas e negras, o "luz suprema", um loiro claro recomendado para peles mais claras, e o "luz radiante", que pode ser usado por qualquer mulher.

"A primavera é uma estação de renovação e transformação, e não há melhor momento para experimentar novas tendências de cabelo que capturam a essência dessa época do ano", afirma a cabeleireira Tatiana Araújo. "Tem opções para todos os gostos e tons de pele", avisa a profissional.

Famosas como a Ana Clara, Lucy Alves, Vanessa Lopes e Jade Picon já aderiram às tonalidades. "As celebridades costumam ficar antenadas no que está bombando no mundo da beleza e, muitas delas, já adotam no visual. Com isso, se tornam referência para os fãs, fazendo com que eles queiram copiar seu estilo e até o cabelo. E, vamos combinar, nada como dar uma repaginada nos fios e se 'descobrir uma nova mulher', né?'", comenta Tatiana.

Conheça as tonalidades que estão em alta

Caramelo Sublime: "O estilo 'morena iluminada' combina sofisticação e modernidade, realçando a beleza com uma elegância cativante. A técnica utiliza tons de castanho com mechas douradas para criar um visual iluminado e natural. É uma escolha versátil, perfeita para mulheres que buscam um look elegante e sofisticado, valorizando ainda mais a sua pele morena ou negra", diz a cabeleireira



Chama Vibrante: "É um ruivo profundo e intenso, refletindo uma personalidade audaciosa e inspiradora. Esta cor pode ser explorada de várias formas, desde a coloração do cabelo até maquiagem, roupas e acessórios, permitindo uma ampla variedade de expressões de estilo. Combina com todos os tons de pele, desde que ajustado ao efeito desejado e estilo pessoal de cada mulher. É uma cor ousada que capta olhares e corações, trazendo um toque de paixão e energia para a primavera", explica Tatiana.

Luz Suprema: "Redefine o brilho e a presença com um super loiro projetado para mulheres que não têm medo de se destacar. As mechas em tons de champanhe real são ideais para quem deseja adicionar um toque de luminosidade ao cabelo, sem perder a elegância e a naturalidade. Esse visual é perfeito para peles mais claras, que realçam ainda mais a intensidade e a leveza das nuances loiras", destaca a profissional.



Dourado Sereno: "É uma mistura avelã com dourado, oferecendo uma combinação luxuosa e sofisticada que reflete a harmonia entre força e serenidade. Seja para um visual clássico, moderno, casual ou sofisticado, essa combinação de cores oferece um toque de elegância e brilho que pode ser ajustado para destacar a beleza única de cada mulher. Ideal para peles claras a morenas, trazendo uma sofisticação que se adapta a diferentes estilos", ensina Tatiana.



Fogo de liberdade: "A cor de cabelo ruivo chocolate com mechas cobre é uma escolha rica e vibrante que complementa uma variedade de tons de pele e estilos pessoais. Seja para um visual casual, sofisticado, ousado ou romântico, essa combinação de cores oferece profundidade, brilho e calor, permitindo que cada mulher destaque sua beleza única e personalidade através de seus fios. É especialmente encantador em peles morenas e negras, criando um contraste atraente e impactante", afirma a especialista.



Luz radiante: "Traz um loiro luminoso que reflete uma aura de frescor e vitalidade, permitindo que sua luz natural brilhe em cada momento. Este visual pode ser adaptado para vários tipos de mulheres, dependendo do estilo e tom que você escolher. É uma cor versátil e iluminada, que se destaca em qualquer tom de pele, proporcionando um brilho natural e vibrante para a primavera", declara a cabeleireira.