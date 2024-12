Larissa Manoela compartilha detalhes do casamento com André Luiz Frambach - Reprodução / Instagram

Rio - Larissa Manoela, de 23 anos, compartilhou com os seguidores detalhes do terceiro casamento com André Luiz Frambach, de 27 anos. Em um vídeo publicado nesta quarta-feira (18) no Instagram, a atriz revelou momentos marcantes da cerimônia realizada no dia anterior, na terça (17)

"Nossa bênção matrimonial", escreveu a artista na legenda.



A celebração, que ocorreu em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, foi uma renovação de votos para comemorar o primeiro ano de casados. A data escolhida, 17 de dezembro, tem um significado especial para os dois, marcando tanto o pedido de namoro quanto o primeiro casamento.



Nos comentários, a emoção foi compartilhada por amigos. "Tô toda arrepiada. Momento único", celebrou Maisa, que foi madrinha do casal . "Ahhhh que linda", disse Ingrid Guimaraes. "Que lindos! Felicidades", desejou Mari Gonzalez. "Que Deus abençoe!", disse Paloma Bernardi. "Lindos", elogiou Vanessa Giacomo.

História de amor



O casal viveu recentemente outro momento inesquecível. Durante o festival de luzes na Tailândia, há cerca de 10 dias, André surpreendeu Larissa ao se ajoelhar e pedir Larissa em casamento novamente. Dias depois, eles renovaram os votos no país asiático.



A história de amor dos dois começou em 2020, durante as filmagens do filme Modo Avião. Após um breve affair em 2021, o romance só engatou de vez em julho de 2022. Em dezembro do mesmo ano, eles ficaram noivos em Fernando de Noronha.



O primeiro casamento de Larissa e André aconteceu em dezembro de 2023, numa cerimônia íntima na casa do casal, com lua de mel em Petrópolis, no Rio.