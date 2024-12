Maisa e Jean Paulo são padrinhos do casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/12/2024 11:03

Rio - Maisa e Jean Paulo foram os padrinhos da terceira cerimônia de casamento de Larissa Manoela e André Luiz Frambach , nesta terça-feira (17). Através das redes sociais, a intérprete de Bia da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", se declarou e vibrou com o momento especial da amiga.

"Mais linda do mundo. Ainda encontrando palavras para descrever a emoção que foi ver você entrando nesse altar. Ser sua madrinha foi um dos presentes mais especiais em todos esses anos de amizade. Te amo! Que seu final feliz seja assim... cheio de amor", escreveu Maisa nos stories do Instagram, ao compartilhar um vídeo de Larissa vestida de noiva.A atriz também publicou um vídeo entrando no altar ao lado de Jean Paulo. Os padrinhos surgiram elegantes: Maisa usou vestido longo e rosa, enquanto o ator vestiu terno cinza. Eles comemoram o momento especial da amiga: "Casando nossa MJ".A sigla significa Maria Joaquina, personagem de Larissa Manoela na novela "Carrossel (2012)", do SBT. Maisa e Jean também integraram o elenco do folhetim infantil, interpretando Valéria e Cirilo, respectivamente.Há um ano, no dia 17 de dezembro de 2023, Larissa e André surpreenderam amigos e fãs ao se casarem em uma cerimônia discreta em casa. Além disso, durante uma viagem para a Tailândia em novembro, os dois também realizaram uma celebração especial.