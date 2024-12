Marrone presenteia irmão com carro de luxo - Reprodução / Instagram

Publicado 18/12/2024 10:25 | Atualizado 18/12/2024 10:27

Rio - Marrone, de 60 anos, da dupla sertaneja com Bruno, protagonizou um momento emocionante ao presentear um dos cinco irmãos, Valdir, com um carro zero quilômetro avaliado em até R$ 300 mil. O gesto aconteceu na última terça-feira (17), em uma concessionária de Goiânia (GO), onde o sertanejo entregou ao irmão uma RAM Rampage Rebel 2024.



A atitude foi compartilhada nas redes sociais de Marrone, que aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão a Valdir. "Estou com meu irmão que me ajudou muito na vida. Muita gratidão por ele. O pessoal fala que não existe Papai Noel... existe! Papai Noel está aqui dando um carro lindo para o irmão. Dei uma RAM para ele", declarou o cantor.



Marrone deixou uma mensagem de inspiração aos seguidores: "Tenha gratidão à sua família e as pessoas que te ajudaram. Meu irmão é uma delas, e hoje está tendo a recompensa. Faça o bem que a recompensa vem!".



A entrega do presente foi acompanhada pela irmã deles Cida Ferreira, que também se declarou a Valdir: "Você merece muito mais, meu irmão".