Publicado 18/12/2024 18:22 | Atualizado 18/12/2024 18:37

Rio - Virginia Fonseca alcançou a marca de 50 milhões de seguidores nas redes sociais e decidiu comemorar em grande estilo. Na noite desta quarta-feira (18), a influenciadora organiza um baile de gala na Casa Fasano, localizada no bairro Cidade Jardim, em São Paulo.



Virginia deu um spoiler da decoração nos stories, mostrando a entrada do evento com um corredor completamente decorado. "Tá um negócio de louco!”, comentou ao ver o espaço finalizado. O evento tem como tema a cor dourada com detalhes em ouro. Além disso, a estrutura conta com elementos impressionantes, como palcos, ativações, pista de dança e até uma estátua da influenciadora. O projeto levou 94 horas para ser montado, segundo a equipe responsável.O baile contará com apresentações de artistas renomados, incluindo Zé Felipe, Pedro Sampaio, Menos É Mais, Nattanzinho, Matheus & Kauan e DJ John. A curadoria da lista VIP está nas mãos de Carol Sampaio, e os convidados devem seguir um dress code rigoroso, conforme o dossiê enviado pela anfitriã.A equipe de decoração, em uma publicação, destacou os desafios e a dedicação envolvidos na montagem do evento: “94 horas de montagem de um projeto exclusivo para celebrar um marco: VIRGÍNIA 50 MILHÕES”.