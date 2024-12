Rafa Brites - Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 17:38

Rio - Rafa Brites gravou um vídeo para suas redes sociais contando aos seguidores como gosta de aproveitar as festas de fim de ano. A apresentadora disse que passará em um lugar isolado apenas com a família e sem nenhum glamour.

fotogaleria "Desarruma-se comigo para o final de ano. Faz 10 anos que passamos o réveillon assim... pé no chão, sem make, sem look. Só com as pessoas que amamos pertinho. Sentar de qualquer jeito, andar sem canga, com o biquíni todo desconjuntado. Isso pra mim é uma delícia!! Isso pra mim é férias. E sei que muita gente concorda", escreveu na legenda.

A mulher de Felipe Andreoli revelou que não pretende usar uma grande produção. "Sabe o que eu acho gostoso no final do ano? Tirar o esmalte, andar com o pé no chão, com o biquíni que tá totalmente desconjuntado, que não combina com o boné, sabe? Andar assim, poder ir pra lá e pra cá, pegar o negócio, sem precisar por uma saída de banho, porque não tem ninguém ficar olhando também, porque está no meio do mato, criançada solta, jogada, na rede", disse.