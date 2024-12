Felipe Araújo e Lara Prado - Reprodução/Instagram

Felipe Araújo e Lara Prado Reprodução/Instagram

Publicado 18/12/2024 16:42

Rio - Lara Prado, namorada do sertanejo Felipe Araújo, usou as redes sociais nesta quarta-feira (18) que foi internada depois de apresentar um quadro de enterocolite, uma inflamação no intestino. A designer de joias compartilhou uma foto usando um acesso no braço.

fotogaleria "Sumidinha porque internei ontem com enterocolite. É uma infecção no intestino e acabei demorando para ir ao médico achando que não era nada demais... mas agora estou muito bem cuidada e se Deus quiser logo estarei 100%", escreveu nos Stories.