Klebber Toledo exibe abdômen definido e recebe elogios da mulher, Camila QueirozReprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 11:06

Rio - Klebber Toledo, de 38 anos, publicou no Instagram, nesta segunda-feira (16), alguns registros exercitando os braços na beira da piscina, enquanto exibia o abdômen definido. O ator recebeu muitos elogios, incluindo da mulher, a também atriz Camila Queiroz, de 31.

"Que lindeza, hein", escreveu a artista nos comentários da publicação. Internautas também não economizaram nos elogios ao galã. "Maravilhoso demais", expressou um usuário das redes sociais. "Perfeito", opinou outra pessoa.Apesar do ator ter exercitado a parte superior do corpo, em novembro deste ano ele compartilhou uma foto deitado na capa de um hospital, com o braço esquerdo em uma tipoia . Klebber destacou que 'estava bem', mas não especificou o que aconteceu. No entanto, Camila disse que foi um problema relacionado ao ligamento. "Amor da minha vida! Já, já você está zero bala! Vamos cuidar desse ligamento aí", disse a artista. A atriz e modelo também utilizou os stories do Instagram para tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do maridão. "Neném está bem. Já está em casa".