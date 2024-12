Compositor Flávio Pizada Quente e o cantor Thullio Milionário - reprodução Instagram

Publicado 17/12/2024 14:12

Rio - A disputa judicial entre o compositor Flávio Pizada Quente e o cantor Thúllio Milionário sobre os direitos autorais de "Casca de Bala" tem gerado polêmica. O sucesso da música nas plataformas digitais esconde um imbróglio nos bastidores, com acusações de calote e manipulação de contratos. O caso está sendo analisado na 13ª Vara Cível da Comarca de Natal.



Em janeiro deste ano, Flávio Pizada Quente apresentou a composição de “Casca de Bala” a Thúllio Milionário, que, segundo o compositor, demonstrou interesse na música. No entanto, o cantor pediu uma "liberação simples", alegando que a canção não seria uma prioridade em seu repertório. Thúllio pagou R$ 3,5 mil pela liberação, com a promessa de pagar mais caso a música fizesse sucesso. De acordo com Flávio, esse valor estava bem abaixo do necessário para garantir os direitos exclusivos da canção, que ele avaliava em torno de R$ 12 mil.



Segundo informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, após o grande sucesso de "Casca de Bala" nas plataformas digitais, Flávio Pizada Quente procurou Thúllio Milionário para cobrar a diferença pelo valor restante. Surpreendentemente, o cantor alegou já ter pago o que devia e, ainda, se recusou a negociar um valor mais justo. Um contrato de cessão de direitos foi assinado por Flávio, mas, segundo ele, sem uma leitura detalhada do documento, em virtude da amizade com o cantor e sua postura "humilde". A defesa do compositor argumenta que essa foi uma falha grave, pois o contrato cedeu 100% dos direitos autorais de forma inadequada.



Proibição judicial e acusações de bloqueio



Além da disputa financeira, Flávio Pizada Quente foi proibido, por ordem judicial, de comentar publicamente sobre "Casca de Bala", seja nas redes sociais ou em seus shows. A alegação de Thúllio Milionário seria de que as novas músicas lançadas por Flávio estavam prejudicando sua imagem. A defesa de Flávio também acusa Thúllio de bloquear o compositor em suas redes sociais e contatos pessoais.



A situação se agravou ainda mais quando Thúllio Milionário, em parceria com Dennis DJ, lançou um remix de "Casca de Bala" sem que Flávio fosse devidamente remunerado ou reconhecido. Embora o nome do compositor tenha aparecido nos créditos da versão remix, a defesa de Flávio afirma que, na prática, Thúllio foi creditado como o autor da música. Essa mudança gerou ainda mais atrito, tornando o caso mais complexo e tenso.



O processo judicial envolvendo Flávio Pizada Quente e Thúllio Milionário continua a se desenrolar, com o compositor buscando reparação por danos financeiros e morais. O caso serve como um alerta para artistas e compositores sobre a importância de acordos claros e contratos bem elaborados, especialmente quando se trata de direitos autorais e divisão de lucros em colaborações musicais.