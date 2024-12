Renata Del Bianco justifica ausência em especial do SBT - Reprodução de vídeo

Publicado 17/12/2024 09:14

Rio - Conhecida pela personagem Vivi em "Chiquititas", Renata Del Bianco, de 39 anos, explicou no TikTok, nesta segunda-feira (16), sua ausência no especial da novela, exibido domingo (15), no SBT. A atriz acredita que não foi convidada para o programa, que contou com participação dos atores da trama e apresentação de Tiago Abravanel, devido ao ensaio sensual que estrelou com o uniforme que usava na produção.

"No último domingo foi lançada no streaming digital a novela 'Chiquititas'. E teve um grande evento, para reunir o elenco e os fãs para fazer uma homenagem. E eu fui muito questionada sobre o porquê de eu não ter participado. Pois bem. Está aqui a minha resposta", começou Renata.



"Não sei se vocês lembram, mas no comecinho de 2023, eu fiz um ensaio sensual usando o uniforme da novela. E acredito que por conta disso, em algum momento, a parte de direção, a parte artística (do SBT), não achou conveniente associar a minha imagem à novela por conta disso. Mas pelos meus fãs, pelas pessoas que acompanham o meu trabalho, pelas pessoas que gostam de mim, eu acho que eu devo satisfações, sim. Então eu vou abrir o meu coração com vocês", continuou.

A atriz explicou que aceitou a proposta para protagonizar o ensaio sensual devido a dificuldades financeiras. "Em janeiro de 2023, eu decidi fazer esse ensaio porque eu estava numa situação financeira, emocional, todos os sentidos que vocês possam imaginar... Eu estava muito desesperada. Com uma filha debaixo dos braços e R$ 15 na minha conta. Não sabia para onde ir nem o que fazer. O que vocês fariam? Usei todas as ferramentas que eu tinha para poder respirar de novo", justificou.

"E ainda bem que eu fiz, porque, se eu não tivesse feito, talvez hoje eu estivesse numa situação muito ruim. Mas não estou, não mais como eu estava. Poderia estar melhor? Claro que poderia", complementou.

Por fim, Renata disse que tem arcado com as consequências de suas escolhas. "Mas a gente está em constante evolução, e eu errei, eu erro, como todo mundo erra. Posso ter feito escolhas ruins, posso ter feito escolhas boas, mas eu arco com todas as consequências. E uma das consequências foi não fazer parte desse encontro. E tá tudo bem".