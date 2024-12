Mãe de Ludmilla opina sobre sexo do bebê da filha e Brunna Gonçalves - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/12/2024 10:18 | Atualizado 17/12/2024 10:19

Rio - Silvana Oliveira está ansiosa para descobrir o sexo do bebê da filha, Ludmilla, e Brunna Gonçalves. O chá revelação acontece, nesta terça-feira (17), mas a vovó coruja já tem seu palpite: uma menina. Em um vídeo publicado nos stories do Instagram, na noite desta segunda (16), ela também revelou os planos para curtir o novo membro da família.

"Hoje pra dormir vai ser só a base de um remedinho. Porque a cabeça não para de pensar um minuto. Ai, gente... tem hora que eu acho que é uma menina, tem hora que eu acho que é menino... Já não sei mais o que achar. Mas eu ainda acho que é uma menina", opinou Silvana, emocionada.Apesar do palpite, a mãe da cantora Ludmilla destacou que independente do sexo, o bebê será muito amado. "Mas também se for menino, já é muito amado, bem-vindo, desejado e esperado. O que Deus mandar está bom. Só estou pedindo saúde. Muita saúde! Porque o restante, ele ou ela já tem. Muito amor e carinho. Eu vou ser vó, c*r*lh*", brincou a vovó coruja.Deitada na cama, Silvana fez muitos planos com o futuro netinho. "Fico pensando o tanto que a minha vida vai mudar quando essa criança chegar. O tanto que vai mudar, mas mudar para melhor ainda do que já é. Minha vida é boa demais, graças a Deus, mas vai ser melhor ainda, com a chegada desse bebê. Eu já me imagino fazendo tantas coisas, tantas graças com essa criança. Eu quero eternizar na memória do meu neto a vó que eu sou".Nos stories seguinte, Silvana recordou que a sua avó não deixou ela dar banho na filha até os três meses de vida. "Fico aqui pensando se faço com as meninas igual a dona Laís fez comigo. Gente, vocês acreditam que a minha falecida avó não deixava eu dar banho na Ludmilla nos primeiros meses? [...] Gente, ela só deixou eu dar banho na minha filha com três meses [...] Acho que vou fazer isso com as meninas também. Não, mentira. Vou fazer isso não. Eu vou ser direitinha", disse, aos risos.