Vanessa Lopes fez retrospectiva de 2024 em suas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 21:40

Rio - Vanessa Lopes usou as redes sociais para compartilhar a retrospectiva de 2024. A influenciadora de 23 anos recordou momentos marcantes, entre eles a participação de onze dias no 'BBB 24' que terminou com a sua desistência.

fotogaleria "Como eu vou ser triste se esse ano eu vivi vários momentos únicos que com certeza vão marcar a minha vida pra sempre?", escreveu na legenda.

Vanessa Lopes foi uma das integrantes do grupo Camarote do "BBB 24". Depois de um certo período no confinamento, os internautas começaram a perceber um comportamento estranho por parte da tiktoker, que criava teorias sobre os outros participantes e conversava com objetos inanimados, como a estátua de um dragão na academia da casa.



A influenciadora se mostrou confusa e aparentou estar sofrendo com o confinamento. Em determinado momento, ela optou por deixar a disputa. Do lado de fora da casa mais vigiada do Brasil, Vanessa Lopes passou por tratamento psiquiátrico.