Virginia pousou com golfinho ao lado da mãe, Margareth Serrão, Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria FlorReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 20:21

Rio - A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou ao mostrar fotos de quando mergulhou com os golfinhos e sua família em Bahamas. Neste domingo, 15, dias após retornarem da viagem ao Caribe, ela compartilhou os registros e esbanjou fofura com o álbum especial.



Nos cliques, a empresária apareceu com a mãe, Margareth Serrão, Zé Felipe e as filhas, Maria Alice e Maria Flor, curtindo os bichinhos de perto. A famosa então brincou sobre a herdeira do meio estar "julgando" até os animais.

"As fotos com os golfinhos saíram. gente (risos) e a Floflo conseguiu julgar ATÉ o golfinho", disse ela ao revelar os cliques encantadores. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Muito lindos", elogiaram. "Vocês são perfeitos", falaram outros.



