Maurício Destri, Valentim e Sabrina Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 18:19 | Atualizado 16/12/2024 18:39

Rio - Maurício Destri, de 33 anos, está longe das novelas há cerca de 6 anos, mas o público pode matar a saudade do ator pelas redes sociais, onde ele costuma compartilhar um pouco da vida pessoal, como a foto de um momento descontraído com o filho, Valentim, de 3 anos, que o artista compartilhou no último domingo (15).

No clique, o ator aparece carregando o filho, fruto do relacionamento com Sabrina Samel, nos ombros e faz uma careta enquanto o garoto puxa os cabelos dele.



Maurício Destri está longe das novelas desde 2018, quando atuou em Orgulho e Paixão. Desde então, ele apenas atuou na série Rensga Hits! e na novela infantil Luz, da Netflix.