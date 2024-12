Nívea Stelmann - Reprodução/Youtube

Publicado 16/12/2024 14:17

Rio - Nívea Stelmann, 50 anos, relembrou o namoro que teve com o ex-jogador de futebol Elano, entre 2010 e 2011 e disse que o relacionamento foi bem traumático para ela e seu "maior erro". Os dois se conheceram na Copa do Mundo.

"Ele foi covarde porque ele não terminou a relação que tive com ele. Não teve fim, ele simplesmente sumiu da minha vida da noite pro dia, trocou o telefone, desapareceu e sumiu. Não botou um fim na relação, contou ela, em participação recente ao podcast "Cara a Tapa".

A atriz contou que quando os dois se conheceram, Elano era casado, se divorciou para ficar com ela e vive atualmente com a mullher de quem se separou no passado.

"Ele pode tentar apagar porque voltou para a família feliz, tudo bem, só que não dá para dizer que não existiu isso daí. Se eu pudesse pegar minha história para apagar, o único pedaço que eu apagaria seria esse, não queria ter me envolvido com ele porque, naquela época, eu amei esse cara, eu gostei dele. Foi fulminante, rápido, foi enlouquecedor, fiquei completamente apaixonada", disse.

"Queria muito ele para mim, então eu esperei o divórcio, esperei as coisas acontecerem. Em fevereiro, ele foi comigo de mão dada para um camarote da Brahma. Quem vai para um camarote de mão dada sendo famoso e com uma famosa, está assumindo uma relação. E depois ele me acompanhou em capas de revistas, foi na Globo ver a novela que eu estava fazendo. Ele me namorou. Ele pode tentar apagar isso da vida dele, mas houve um namoro. Houve um término de casamento, um divórcio no papel e um namoro", complementou.

Em seguida, ela falou que em algum momento Elano se arrependeu do relacionamento e quis voltar para a ex-mulher. "Digno, honesto, tudo bem. Mas não precisava ter sumido da minha vida, eu fiquei sem chão. Ele podia ter chegado para mim e falado: 'eu não quero mais, nunca te amei'", contou.

A atriz disse que saiu mal no relacionamento e na época foi chamada de "Maria Chuteira". "Fiquei com tanto ódio dele que comecei a ameaçar ele, 'vou botar umas fotos que a gente tem na internet'. Ele ficou puto e me processou com medo de eu fazer isso. Aí deu um escândalo, a gente foi parar no tribunal", completou.

A última vez que os dois se viram foi em uma audiência da Justiça. "Ele foi com a mulher dele, eu fui sozinha. Foi quando ele olhou para mim, olho no olho e nunca terminou minha relação com ele, nunca".