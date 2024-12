Ludmilla se declara em homenagem de aniversário para a mulher, Brunna Gonçalves: ’Meu amor’ - Reprodução / Instagram

Publicado 16/12/2024 13:08

Rio - Ludmilla fez uma homenagem de aniversário para a mulher, a dançarina Brunna Gonçalves, que completa 33 anos nesta segunda-feira (16). Através de uma publicação no Instagram, a cantora se declarou e compartilhou registros ao lado da amada.

fotogaleria

"16 de dezembro segue sendo o dia da minha pessoa preferida. A pessoa com quem eu amo passar cada segundo, que me manda os melhores memes da internet, que me faz ter vontade de voltar correndo para casa só para assistir mais um episódio da nossa série favorita", iniciou Ludmilla na legenda da publicação.

Em seguida, a cantora falou sobre a gravidez da mulher. Em novembro deste ano, o casal anunciou que está esperando o primeiro filho, durante um show em São Paulo. "A pessoa que fura a dieta junto comigo, que desmarca todos os compromissos para ir à praia juntas, e que agora está gerando o maior presente das nossas vidas", continuou.



"Hoje é o dia da pessoa que eu adoro tirar do sério, mas que também amo fazer sorrir, porque sei como arrancar aquelas gargalhadas tão gostosas que eu repito as graças só para ouvir de novo. Feliz vida, meu amor! Que esse novo ciclo seja cheio de surpresas boas, do jeito que você merece. Que todos os seus sonhos se realizem e que você continue sendo essa mulher incrível e maravilhosa. Te amo", finalizou Lud.

Nos compilado de fotos, as duas aparecem juntinhas em vários momentos como viagens, shows, na praia, curtindo uma piscina, em restaurantes e até em frente a um jatinho. Nos stories do Instagram, a cantora mostrou que Bru foi às lagrimas com a declaração: "Ela lendo o parabéns dela". Ludmilla e Brunna começaram a namorar em 2018 e oficializaram a união no ano seguinte.