Gabriel Jesus e Raiane Lima e a pequena HelenaReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 21:56 | Atualizado 16/12/2024 22:00

Rio - Nesta segunda-feira, 16, Gabriel Jesus e a esposa Raiane Lima fizeram um post conjunto nas redes sociais e contaram uma super novidade aos fãs: Eles estão à espera do segundo filho.



Na publicação, feita no Instagram, é possível ver três imagens. Primeiro do casal com a primogênita Helena, de dois anos, mostrando o teste de gravidez positivo. Depois, a pequena surgiu beijando a barriga da mamãe. E por último, teve a foto de uma roupinha de bebê com o teste de gravidez.

"Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira benção. Salmos 127:3. Agradecemos a Deus por mais uma benção nas nossas vidas", escreveram eles na legenda do post.



Atualmente, o atacante defende o Arsenal e vive com a família na Inglaterra.