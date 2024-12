Joel Jota, Alcione e Bruno Avelar - divulgação

Joel Jota, Alcione e Bruno Avelar

Publicado 16/12/2024 21:16

Rio - No último final de semana, Bruno Avelar e Joel Jota organizaram uma confraternização de fim de ano em São Paulo. O evento contou com a presença de personalidades como Duzão, vocalista do grupo Menos é Mais, o humorista Tom Cavalcante e a cantora Alcione, que foi a atração principal da noite.