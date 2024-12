Fernanda Torres surgiu caracterizada como Marisa Monte - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 19:08

Rio - Fernanda Torres compartilhou uma foto caracterizada como a cantora Marisa Monte nesta segunda-feira (16) para participar à distância do concurso de sósias da artista, que será realizado em Belém. A estrela do filme 'Ainda Estou Aqui' divulgou um clique de 15 anos atrás e entrou na brincadeira.

"Hoje acontece menos, mas na época em que usava cabelão longo, era comum que me confundissem com a diva @marisamonte . Não preciso nem dizer do orgulho que aquilo me dava. Agora, depois das disputas de sósias do Selton Mello e dos meus, Marisão avisa que vai rolar uma com ela, em Belém. Me candidato de longe, com essa foto de 2010, comigo vestida de Circe, da Odisseia, para um programa baseado no Fábulas Fabulosas, do Millôr Fernandes", escreveu a atriz.