João Guilherme, Pietro e Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 17:03

Rio - Bruna Marquezine, de 29 anos, e João Guilherme, de 22 anos, marcaram presença na 1ª eucaristia do irmão caçula do ator, Pietro Ávila, também filho de Naira Ávila. Naira e Pietro utilizaram as redes sociais para abrirem um álbum de fotos da celebração religiosa, e, entre os cliques, estava o registro do casal com seus cachorros no colo.

"A pratica da fé e o caminho para não nos perdermos da nossa missão. Deus, em Sua generosidade, nos deu varias possibilidades de chegarmos ate Ele, e mais importante do que o caminho escolhido e estar com Ele e fortalecer essa conexão através dos ensinamentos dos nossos pais, das orações antes de dormir e da pratica do bem em sociedade", iniciou Naira a legenda da publicação.

"A vida em fé e o que nos fortalece. Filho @pietro , mamãe esta muito orgulhosa de você e da sua dedicação. Parabéns, meu amor! Que nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre o seu guia", finalizou.

O romance do casal foi confirmado na noite do dia 14 de junho, em flagra no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Porém, os rumores de envolvimento deram início ao final de abril, quando o artista contou em vídeo viral que estava apaixonado e havia comprado uma Baby T para o seu "chuchuzinho". Dias depois, vazaram fotos dos dois abraçados em uma reunião íntima de amigos, em que Bruna aparece vestindo exatamente o modelo descrito por João.

