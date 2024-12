Patrícia Abravanel leva bolsa com aviõezinhos de dinheiro para o Melhores do Ano - Reprodução/Instagram

Publicado 16/12/2024 12:40

Rio - O "Melhores do Ano" do "Domingão com Huck", da Globo, reuniu um time de estrelas na noite de domingo (15), garantiu momentos divertidos nos bastidores - alguns mostrado por William Bonner - e fez história ao receber as filhas de Silvio Santos, Patricia Abravanel e Daniela Beyruti, com transmissão simultânea na Globo e no SBT durante uma homenagem ao apresentador, que morreu em agosto, aos 93 anos.

Patricia proporcionou momentos hilários durante sua participação: distribuiu perfumes Jequit i nos estúdios Globo, colocou o troféu no chão e distribuiu aviõezinhos de dinheiro para a plateia, conforme Silvio Santos fazia no SBT.

William Bonner sentou atrás da filha de Silvio Santos na premiação e compartilhou no seu Instagram um vídeo com a bolsa dela, em cima da cadeira, cheia de aviõezinhos que não foram jogados. "Quem quer dinheiro?", brincou o âncora do "Jornal Nacional".

"Um repórter completo vai atrás da notícia", brincou um seguidor.

"Foi histórico a transmissão do programa simultaneamente e amei", disse uma internauta.