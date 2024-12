Benny Blanco publica registro inédito do pedido de casamento a Selena Gomez - Reprodução de vídeo / Instagram

Benny Blanco publica registro inédito do pedido de casamento a Selena GomezReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/12/2024 12:21

Rio - Benny Blanco, de 36 anos, publicou nas redes sociais, neste sábado (14), um registro inédito do seu pedido de casamento a Selena Gomez, de 32. O produtor musical compartilhou um vídeo do piquenique - onde aconteceu o momento especial - ao lado da atriz.

No registro, Benny mostra Selena sorridente durante um brinde com champanhe, enquanto usa seu anel de noivado, que custa aproximadamente R$ 6 milhões. No registro, Benny mostra Selena sorridente durante um brinde com champanhe, enquanto usa seu anel de noivado, que custa aproximadamente R$ 6 milhões.

Nos comentários da publicação, famosos enviaram mensagens de carinho ao casal. "Tão feliz por vocês dois", expressou a atriz e socialite Paris Hilton. "Não podia estar mais feliz por vocês dois", escreveu o ator Taylor Lautner.



Anuncio do noivado

Na quinta-feira (12), Selena anunciou o noivado através do Instagram. "O para sempre começa agora...", escreveu a atriz na legenda. Benny, então, comentou: "Ei, espere... essa é a minha esposa". O casal tornou o relacionamento público em dezembro do ano passado.

Antes de se relacionarem, Selena e Benny trabalharam juntos. A primeira vez foi em 2015, quando lançaram as músicas "Kill Em with Kindness" e "Same Old Love". A outra parceria profissional foi em 2019, na canção "I Can't Get Enough", uma parceria cantora com Tainy e J Balvin.