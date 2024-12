Luciano Huck, Lívia Andrade e Patricia Abravanel - Reprodução Instagram

Publicado 16/12/2024 12:15 | Atualizado 16/12/2024 12:21

Rio - Lívia Andrade mostrou, nas redes sociais, o presente que ganhou de Patricia Abravanel, que esteve no palco do "Melhores do Ano", da TV Globo, neste domingo (15) , para receber uma homenagem ao seu pai, Silvio Santos, que morreu em agosto desse ano. A filha do comunicador surpreendeu a ex-colega de trabalho, com um boneco de 'Silvinho em férias', um relógio com a voz do apresentador e um aviãozinho de dinheiro.

"Sei que todos estão curiosos. Veio um Sisi que amei muito, um perfume da Jequiti e um relógio com a voz do Silvio. Muito especial. Ah, e também veio um aviãozinho", contou.

Patricia também deixou uma cartinha para a empresária. "Lívia, muito feliz por sua trajetória. Continue nessa missão linda de levar alegria, brilhando cada vez mais", declarou.

As apresentadoras trabalharam juntas, no SBT, por cerca de dez anos no "Jogo dos Pontinhos", quadro do 'Programa Silvio Santos'. Lívia deixou a emissora em 2020.