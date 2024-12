Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff celebra cinco anos com festa temática do 'Deadpool & Wolverine' - Reprodução / Instagram

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff celebra cinco anos com festa temática do 'Deadpool & Wolverine'

Publicado 15/12/2024 19:01 | Atualizado 15/12/2024 19:02

Rio - Léo, filho da cantora Marília Mendonça (1995-2021), e do sertanejo Murilo Huff, completou cinco anos com uma festa especial neste domingo (15), antecipando o aniversário que será comemorado oficialmente na segunda-feira (16). O tema escolhido para a celebração foi "Deadpool & Wolverine".



Entre os destaques da festa, o tio de Léo, irmão de Marília, João Gustavo, chamou atenção ao aparecer fantasiado de Deadpool. Já a estrela da festa, Léo, vestiu-se como Wolverine.



Além de João Gustavo, estiveram na celebração as avós de Léo, Dona Ruth (mãe de Marília Mendonça) e Zaida Huff (mãe de Murilo Huff). A modelo e empresária Gabriela Versiani, atual namorada do sertanejo, que posou com Léo no colo.