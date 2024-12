Adriana Esteves e Débora Falabella - Reprodução Instagram

Adriana Esteves e Débora FalabellaReprodução Instagram

Publicado 15/12/2024 15:15

Rio - Débora Falabella celebrou o aniversário de Adriana Esteves, que completou 55 anos, neste domingo (15). A atriz publicou, no Instagram, um vídeo carinhoso ao lado da amiga, e seguidores relembraram momentos da novela "Avenida Brasil", da TV Globo, em que as duas foram protagonistas.

"Hoje é o dia dessa paixão de amiga! Te amo, Adri", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem. "Eu amava a fase da novela que elas eram amigas", disse um. "Em uma outra vida, Carminha e Nina era mãe e filha", brincou outro. "Eu decidi que vou reassistir avenida brasil no recesso, não vejo a hora", comentou mais um fã.

Na trama, Carminha era interpretada por Adriana Esteves, e Nina, por Débora Falabella. As duas atrizes levavam fãs da novela à loucura com a rivalidade entre as personagens.







