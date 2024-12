Nana Magalhães, mulher de Tiririca, diz que foi vítima de assalto - Reprodução do Instagram

Publicado 15/12/2024 12:10 | Atualizado 15/12/2024 12:12

Rio - Nana Magalhães, mulher do deputado federal Tiririca (PL-SP), foi vítima de assalto em São Paulo, neste sábado (14). Em um vídeo publicado no Instagram do humorista, a influenciadora digital de 53 anos surgiu emocionada e disse que os criminosos levaram seu celular, com todos seus dados, inclusive, bancários.



"Estou passando aqui para avisar para vocês que eu fui assaltada agora pela manhã, levaram o meu celular, com todos os meus dados, que a gente anota no celular, né? Então, levaram o meu celular com todos os dados, contas bancárias, essas coisas todas", explicou Nana, que não deu mais detalhes sobre o crime.



Ao lado do marido, a influenciadora comentou que estava nervosa e fez um alerta aos seguidores:"Pode ser que caia alguma ligação, alguma mensagem, algum e-mail 'meu' pedindo alguma coisa, pedindo algum valor. É golpe! Não mande, gente, não mande que é golpe. Eu estou muito nervosa", destacou.

Na legenda da publicação, Tiririca escreveu: "Urgente! Minha esposa foi assaltada em São Paulo".

