Virginia Fonseca troca método contraceptivo e realiza tratamentos estéticos em hospital Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2024 16:52 | Atualizado 15/12/2024 18:08

Rio - Virginia Fonseca passou a manhã deste domingo (15) em um hospital de Goiânia para realizar uma série de procedimentos médicos e estéticos. A decisão de se internar veio após enfrentar efeitos colaterais relacionados ao método contraceptivo que utilizava.



Virginia, que é casada com o cantor Zé Felipe, utilizava o implante hormonal Implanon para evitar uma nova gravidez. No entanto, ela começou a sofrer com sangramentos intensos e enxaquecas, o que motivou a troca para o DIU de Mirena. A influenciadora optou por realizar o procedimento sob anestesia geral.



"Estou indo colocar DIU. Eu parei de sangrar depois que eu reclamei com vocês que eu estava sangrando e tal. Só que o Implanon para a minha enxaqueca não é bom, não é recomendado. Então a Dra. Thais perguntou se eu poderia colocar o DIU e eu falei que sim, que seria de boa. Então eu vou tirar o Implanon e vou colocar o DIU de Mirena", explicou Virginia.



Ela aproveitou que já estaria sedada para o procedimento ginecológico e decidiu incluir tratamentos estéticos. A apresentadora realizou diversos lasers em todo o corpo, incluindo tratamentos voltados para o rosto, flacidez, glúteos e aplicação de bioestimuladores. "Vou aproveitar que estarei sedada e vou fazer laser no rosto e no corpo, são vários, tem uma lista", detalhou.