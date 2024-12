Larissa Manoela - Reprodução do Instagram

Publicado 15/12/2024 14:45

Rio- Larissa Manoela, de 23 anos, curtiu um dia de praia em Camboinhas, Niterói, no Rio, e compartilhou alguns registros do momento de lazer no Instagram, neste domingo (15). De biquíni azul e short vermelho, a atriz esbanja boa forma e aparece toda sorridente nas imagens.

"Andar com fé...", escreveu ela na legenda. Os internautas não economizaram nos elogios. "Linda como sempre", disse um admirador da artista. Sereia", afirmou outro. "Pura energia positiva!", opinou uma terceira pessoa.

Recentemente, Larissa renovou os votos do casamento com André Luiz Frambach durante uma viagem à Tailândia. Junto desde 2021, o casal oficializou a união, no dia 17 de dezembro do ano passado, em uma cerimônia intimista. Na ocasião, a atriz caminhou sozinha até o altar.