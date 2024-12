Luana Piovani toma chopp com amigas no Rio - Thiago Martins / AgNews

Publicado 15/12/2024 19:49



Rio - De passagem pelo Brasil, Luana Piovani, de 48 anos, chamou a atenção neste domingo (15) ao ser fotografada tomando um chopp com amigos em um bar na Zona Sul do Rio. Com o calor carioca marcando presença, a atriz, que atualmente mora em Portugal, exibiu seu novo visual com os cabelos tingidos de rosa

A transformação no cabelo é parte de sua preparação para a terceira temporada do reality "Luana é de Lua", exibido no canal E!. A novidade foi revelada no sábado (14), quando Luana compartilhou cliques de bastidores de um ensaio fotográfico. Em um vídeo ao lado do influenciador fashion Gabb, a atriz exibiu o look cor-de-rosa.