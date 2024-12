Travis Scott surpreende fãs ao tocar funk brasileiro em festa em Miami - Reprodução / Instagram

Publicado 15/12/2024 15:58 | Atualizado 15/12/2024 15:59

Rio - Após se apresentar no festival Rolling Loud Miami 2024, no sábado (14), o rapper Travis Scott promoveu uma after party na casa noturna E11EVEN MIAMI, uma das mais prestigiadas do mundo. O artista surpreendeu os fãs ao incluir um funk brasileiro na setlist, "Baile de Favela", hit de MC João.



fotogaleria

O momento foi registrado pela brasileira Nicole Moleri, que compartilhou os vídeos no Stories do Instagram. As imagens rapidamente viralizaram em páginas dedicadas ao rapper e à cena hip hop.



Nicole, que é carioca e estudante de publicidade na PUC-Rio, estava na festa comemorando seu aniversário e teve a oportunidade de ficar próxima à mesa de som onde Travis Scott comandava no evento. "Travis Scott me desejou feliz aniversário. Eu já posso morrer em paz", celebrou a jovem.