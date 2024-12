Vera Viel está tratando um câncer raro na perna - Reprodulção/Instagram

Publicado 15/12/2024 12:50

Rio - Vera Viel, de 49 anos, contou aos seguidores que teve uma reação na pele devido ao tratamento de radioterapia. A mulher de Rodrigo Faro, que retirou um tumor raro na coxa esquerda em outubro, também exibiu a cicatriz da cirurgia, em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (15).

"Minha cicatriz representa a minha fortaleza, ela me faz lembrar que sou mais forte do que eu imaginava, ela e a marca da prova de que um dia fui capaz de vencer o que ja me tentou destruir. Ela e a marca eternizada na minha pele e na minha alma", escreveu ela, que ainda fará mais sete sessões de quimio.

"De ontem para hoje tenho sofrido um pouquinho mais com as reações na pele, o processo e dolorido mas a vitoria será grande em nome de Jesus", finalizou.



Vera passou por uma cirurgia que durou oito horas para remover um sarcoma sinovial na coxa. A modelo contou, em entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, que viveu uma experiência com Deus. "Ele pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E eu respondi: 'Não posso, eu tenho que voltar, porque tenho que voltar para minha casa'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali", recordou.

"Ele me falou que eu seria curada, que tinha muita gente orando por mim, muitos pedidos em meu nome. Eu iria voltar porque tinha eu tinha muita vida e muito o que viver com as minhas filhas ainda", completou.