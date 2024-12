Bella e José Loreto - Reprodução Instagram

Publicado 15/12/2024 11:12 | Atualizado 15/12/2024 11:29

Rio - José Loreto, de 40 anos, mostrou aos mais de quatro milhões de seguidores do Instagram, neste sábado (14), registros da apresentação de balé da filha, Bella, de 6, fruto de sua antiga relação com a atriz Débora Nascimento. O ator assistiu ao espetáculo acompanhado dos pais, Mariza Freixo e José Loreto Prestes.

Na legenda da postagem, ele se declarou à primogênita. "Sua dança não mente o que seu coração sente. Te amo infinito, minha bailarina", escreveu.

Internautas comentaram na postagem do artista. "O amor de vocês é a coisa mais linda de se ver", disse um. "Parabéns! Muito linda essa bailarina", afirmou outro. "Que coisa mais linda", comentou mais um fã.

Recentemente, José Loreto divulgou que está fazendo parte do elenco do filme "Pecadora", baseado no best-seller homônimo da escritora carioca Nana Pauvolih.