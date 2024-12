Ana Maria Braga durante o ’Altas Horas’ - Reprodução de vídeo

Ana Maria Braga durante o ’Altas Horas’Reprodução de vídeo

Publicado 15/12/2024 10:30 | Atualizado 15/12/2024 11:41

Rio - Discreta em relação a vida pessoal, Ana Maria Braga, de 75 anos, contou para Serginho Groisman, no "Altas Horas", neste sábado (14), que conheceu o namorado, Fábio Arruda, durante a pandemia. A apresentadora disse que viu o amado, pela primeira vez, usando máscara e passando por um corredor. O casal está junto desde 2022.

"Na pandemia, eu vim para São Paulo, e aí de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar", afirmou. O apresentador, então, quis saber: "Teve um dia que vocês falaram: 'vamos tirar a máscara?'". A loira confirmou. "Teve. Foi bom", comentou, aos risos.

Ana também citou o que considera importante em uma relação. "Além de obviamente gostar da outra, né, na relação do dia a dia. Ser uma pessoa leve, que goste de fazer você rir e rir junto, que goste dos seus amigos. O companheirismo e a parceria. Ele é muito parceiro, então 24 horas por dia, então é uma coisa que não tem preço, não tem preço isso, né? Obviamente, regado ao amor que a gente tem um pelo outro".

Diagnóstico de câncer

No programa, Serginho recordou que encontrou com Ana na gravação da vinheta de fim de ano da Globo, em 2000, pouco tempo depois dela descobrir que estava com câncer no ânus. "Estava em tratamento. Segundo meu médico, eu tinha 10% de chance na época", recordou ela.

"Eu falei que não ia parar de trabalhar, não. É para na festa, é para ir comemorar, com dor, com tudo, o tratamento é sério, é dolorido. Mas eu sempre acreditei que fosse sair desta. Tinha 10%, se não tivesse nada... E estou aqui...Eu acredito na vida, no amor, nos amigos, no trabalho. Eu gosto de viver", completou a apresentadora, que também já enfrentou um câncer no pulmão, de mama e na virilha.