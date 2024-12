Luis Curti, Leandro D’Lucca, Cleo, Ana, Gloria Pires e Anttónia - Tomzé Fonseca/ Agnews

Publicado 15/12/2024 09:06

Rio - Gloria Pires, de 61 anos, curtiu a noite de sábado (14) em família! A atriz prestigiou o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia, no Allianz Parque, em São Paulo, acompanhada das filhas, Ana, Antónnia e Cleo, do genro, Leandro D'lucca, e Luis Curti.

Em vídeos publicados no Instagram, a artista aparece cantando os sucessos "Oração ao tempo", "A Tua Presença" e "Leãozinho". Ela também gravou outros momentos da apresentação e compartilhou com os seguidores. Gloria disse que elas e as filhas estavam "passadas, chocadas e impactadas" com o espetáculo.

Famosos como Laura Schadeck, Thais Melchior, Alex Grutti, Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, também prestigiaram a apresentação dos irmãos baianos da plateia. Caetano e Bethânia retornam ao palco do estádio neste domingo (15) e na quarta-feira (18).