Patricia Abravanel distribui perfumes Jequiti para funcionários da TV GloboReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/12/2024 09:59 | Atualizado 16/12/2024 10:04

Rio - Patricia Abravanel mostrou nas redes redes sociais, neste domingo (15), que distribuiu perfumes Jequiti para funcionários da TV Globo. A apresentadora esteve na emissora da família Marinho para receber uma homenagem ao seu pai, Silvio Santos, no "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck". O dono do SBT morreu em agosto, aos 93 anos.

fotogaleria

"Enquanto eu espero para entrar [no palco], vou fazer uma surpresa. Vou perfumar a Rede Globo com Jequiti. Vamos lá", disse Patricia, ao mostrar a fragrância que leva seu nome. A empresa de cosmético pertence ao Grupo Silvio Santos.



Em seguida, a apresentadora compartilhou nos stories do Instagram que entrou em um camarim. "Oi, meninas! Que resenha boa. Vou deixar uma lembrancinha para vocês, o 'Patricia Abravanel - Jequiti'. [...] É o mais vendido porque o meu cheiro é muito bom", falou, enquanto distribuía os perfumes. Patricia também tirou foto ao lado dos funcionários e celebrou: "Perfumei a Globo com Jequiti".



