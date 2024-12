Luísa Sonza faz festa de fim de ano com funcionários - Reprodução de vídeo / Instagram

Luísa Sonza faz festa de fim de ano com funcionáriosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 16/12/2024 10:56

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 26 anos, reuniu bailarinos e funcionários da sua empresa para uma festa de fim de ano, neste domingo (15). A artista mostrou nos stories do Intagram que a confraternização teve direito a pagode ao vivo e piscina.

fotogaleria

"Festinha de fim de ano da empresa começando", escreveu Luísa nos stories, mostrando detalhes da 'festa da firma'. Os funcionários soltaram a voz e cantaram vários hits de sucesso como "Fulminante", de Mumuzinho.Luísa, que canta músicas no estilo pop, também se jogou no pagode. A artista se animou e cantou as músicas "Cheia de Manias", da banda Raça Negra e "Modo Avião", de Ludmilla. A cantora apostou em um look confortável para a ocasião, vestindo cropped e saia.