Fabiana Justus - reprodução Instagram

Publicado 16/12/2024 15:25

Rio - Fabiana Justus anunciou que está na última semana do tratamento de manutenção contra a leucemia, encerrando uma etapa importante na sua jornada de enfrentamento à doença. Diagnosticada em janeiro deste ano, a empresária passou por um transplante de medula óssea, sessões de quimioterapia e períodos de isolamento.

No início da semana, ela contou detalhes do processo em suas redes sociais. “Estou aqui no primeiro dia da semana. Semana toda de tratamento de manutenção, último do ano”, disse Fabiana. Ela explicou que essa fase é essencial para evitar a volta do câncer.

Planos para o tratamento em 2025

A empresária também detalhou os próximos passos. Apesar de encerrar o ano com bons resultados, Fabiana continuará com o tratamento de manutenção em 2025. Esse acompanhamento inclui idas ao hospital por cinco dias consecutivos para a aplicação de medicamentos intravenosos.

Na semana passada, Fabiana compartilhou uma notícia animadora com seus seguidores. O mielograma apontou que sua medula está limpa e sem sinais de células cancerígenas. “Saiu parte dos resultados! Medula limpa! Que continue assim para sempre! Amém”, celebrou.