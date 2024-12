Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso homenageiam o filho em aniversário - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 09:01

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, e Bruno Gagliasso, de 42, utilizaram as redes sociais para parabenizar o filho, Bless, que completou 10 anos nesta segunda-feira (16). O casal, que também é pai de Titi, de 11, e Zyan, 4, declararam o amor ao pequeno e mostraram alguns detalhes da festinha de aniversário que aconteceu no rancho da família, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro.

"Hoje é o dia do meu Bless, amor da minha vida, minha calmaria. E como eu sou abençoada por isso! Ele é a sabedoria que ilumina nossa família, o olhar sensível que enxerga o mundo com mais empatia e humanidade. Bless é um observador nato, capaz de perceber aquilo que muitos deixam passar. Ele se importa com o outro de uma forma tão genuína que chega a me emocionar. Pergunta sobre a humanidade, sobre desigualdades, sobre o futuro do planeta. E, mesmo tão jovem, já carrega preocupações que revelam o tamanho do seu coração e da sua alma", iniciou a apresentadora na legenda da publicação.



A mamãe coruja continuou o textão, elogiando o pequeno. "Te amo, meu filho. Obrigada por me ensinar tanto, por me lembrar todos os dias do que realmente importa. Você é meu maior presente! Estarei sempre aqui pra você e por você! Parabéns! Feliz 10 anos", finalizou Giovanna. Ela compartilhou vários registros do aniversariante.





Bruno também publicou fotos e não economizou nos elogios ao filho. "Ele é sol. Ele ilumina tudo o que vê. Sua presença traz luz para quem está por perto. É o meu amigão. Meu parceiro de cinema. E o maior artista que eu conheço. Nossa casa é sua galeria, cheia de suas obras espalhadas por todos os cantos. [...] Hoje nosso Bless completa 10 anos. Sagitariano nato, já está em festa desde sábado. [...] Esse é o meu garoto, feito de pureza, beleza e compaixão. Para ele, a vida só tem graça se for compartilhada. E cabe todo mundo nessa festa. Todo mundo é seu amigo e ele é amigo de geral. Quando eu crescer, quero ser igual ao Bless. Feliz aniversário, filho. Que a vida seja sempre generosa com você. Te amo!", declarou o ator.

Festa de aniversário intimista

A apresentadora mostrou nos stories do Instagram que Bless ganhou uma festa intimista, com a família e amigos próximos. A celebração contou com muitos docinhos e bolo com o tema do desenho "Naruto" e notas musicais. "Ai, gente! Que fofo. O bolo além de ser do 'Naruto', que o Bless ama, também tem umas notas musicais, porque ele ama música". Além disso, o aniversariante também soltou a voz e animou os convidados.