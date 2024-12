Jade Magalhães inicia preparativos para o nascimento da primeira filha com Luan Santana - Reprodução de vídeo / Instagram

Jade Magalhães inicia preparativos para o nascimento da primeira filha com Luan SantanaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 17/12/2024 07:56

Rio - Jade Magalhães, de 31 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta segunda-feira (16), que os preparativos para o nascimento da sua primeira filha com Luan Santana, Serena, já iniciaram. Na reta final da gravidez, a influenciadora contou que começou a lavar e organizar o enxoval da neném.

fotogaleria

"Essa semana a gente está começando a lavar todas as roupinhas da Serena, já deixar tudo perfumado e organizado", falou a influenciadora nos stories do Instagram. A bebê tem previsão para nascer entre 10 e 16 de janeiro de 2025.Jade contou que optou pela cor branca para as peças mais básicas, normalmente usadas como pijama ou por baixo do macacão. "Só alguns eu peguei com algum detalhe na gola em rosa ou ele todo amarelinho". Ela também mostrou luvas, toucas, babador e mantas. Além disso, a influenciadora falou que escolheu um material específico para as roupinhas, feitas com um algodão especial.Em julho deste ano, Jade e Luan anunciaram a gravidez. Em novembro, o cantor esteve no "PodPah" e disse que a inspiração para o nome da bebê veio da tenista norte-americana Serena Willians . "Fiquei com isso na cabeça. Porque quando a gente está procurando nome, a gente vê nome em tudo quanto é quanto. Você olha em filme e anota. A gente tinha uns cinco finalistas. Tinha Serena, Clara, Charlotte...eram uns nomes muito enjoados. Não temos que parecer que queremos ser enjoados, chiques, nem tão diferentes. [...] A gente quis um nome que realmente fosse forte, que resumisse a gente", contou.