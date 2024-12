Leonardo diz que recebe pedidos de convites para festa de Virginia Fonseca - Reprodução do Instagram

Leonardo diz que recebe pedidos de convites para festa de Virginia FonsecaReprodução do Instagram

Publicado 17/12/2024 08:21

Rio - Poliana Rocha contou que o marido, o cantor Leonardo, tem recebido pedidos de convites para a festa de Virginia Fonseca, em comemoração aos 50 milhões de seguidores dela no Instagram. O sertanejo, sem papas na língua, disse que tem mandado o povo "caçar sua turma".

fotogaleria



"Eu estou rindo dele, porque ele falou que tem um monte de gente que está ligando para ele pedindo convite da festa da Vi", relatou Poliana, mostrando Leonardo na cama, em um vídeo publicado no Instagram Stories. O artista, então, revelou o que tem dito. "Vai caçar a sua turma, rapaz! Vai caçar o que fazer". "Eu estou rindo dele, porque ele falou que tem um monte de gente que está ligando para ele pedindo convite da festa da Vi", relatou Poliana, mostrando Leonardo na cama, em um vídeo publicado no Instagram Stories. O artista, então, revelou o que tem dito. "Vai caçar a sua turma, rapaz! Vai caçar o que fazer".

A loira deu boas risadas e escreveu na legenda da postagem: "Incancelável é ele".

Virginia é casada com Zé Felipe, filho de Leonardo e Poliana. Os dois têm três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A festa da influenciadora digital e apresentadora do SBT acontecerá na Casa Fasano, no bairro Cidade Jardim, em São Paulo, nesta quarta-feira (18). O evento será um baile de gala.