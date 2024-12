Pedro Scooby mostra reencontro com filhos gêmeos no Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 17/12/2024 14:46

Rio - Pedro Scooby viveu um momento especial ao reencontrar os filhos gêmeos, Bem e Liz, de 9 anos, frutos do antigo casamento com Luana Piovani. As crianças, que moram em Portugal com a mãe, desembarcaram no Brasil nesta terça-feira ( 17) para passar uma temporada com o pai.



Pedro foi ao aeroporto do Rio acompanhado da mulher, Cintia Dicker, para buscar os filhos. No Stories do Instagram, o surfista registrou o momento emocionante em que Bem e Liz correram em direção à madrasta. "Chegaram", escreveu Scooby na legenda do vídeo.



Além do reencontro com o pai, as crianças também puderam rever os irmãos: Dom, de 12 anos, primogênito de Scooby e Luana Piovani, e Aurora, de quase 2 anos, filha do surfista com Cintia.

Dom, que atualmente mora com o pai e a madrasta no Rio, decidiu retornar ao Brasil no início deste ano, com a permissão da mãe.



Recentemente, o surfista compartilhou com os seguidores a felicidade ao realizar um sonho. Ele, que vivia à beira-mar no Rio de Janeiro, mudou-se oficialmente para a nova residência ao lado de Cintia e dos filhos. Segundo Scooby, a relação com o imóvel vem de longa data.