Romulo Arantes Neto aproveita dia de sol e surfa em praia do Rio - Dilson Silva / Agnews

Romulo Arantes Neto aproveita dia de sol e surfa em praia do Rio Dilson Silva / Agnews

Publicado 17/12/2024 15:43

Rio - O ator Romulo Arantes Neto, de 37 anos, aproveitou a manhã ensolarada desta terça-feira (17) para surfar. Frequentador da praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio, ele enfrentou o mar gelado com uma roupa de borracha e exibiu habilidade sobre as ondas.



fotogaleria

Filho do ator Romulo Arantes, que faleceu em um acidente de ultraleve em 2000, Romulo Neto surfa desde a infância e, sempre que pode, aproveita os dias livres para pegar ondas. Casado com a influenciadora Mari Saad desde este ano, ele costuma ser visto com frequência na região.



Afastado das novelas desde o fim de "Fuzuê" (2023), o artista tem dedicado mais tempo a projetos pessoais e ao esporte.