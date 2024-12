Roberto Carlos relembra 25 anos da morte da mulher e declara: ’Meu grande amor’ - Reprodução / Instagram

Publicado 19/12/2024 11:33

Rio - Roberto Carlos, de 83 anos, relembrou os 25 anos da morte da mulher, Maria Rita, nesta quinta-feira (19). Através de uma publicação no Instagram, o cantor resgatou uma foto dos dois juntos e se declarou citando um trecho de "Primeira Dama", uma de suas canções.

fotogaleria

"Primeira dama da minha vida, meu grande amor. Da nossa casa, pequeno mundo de um sonhador.Eu sou alguém que você tem e que te ama. E sendo assim, você é minha primeira dama", escreveu o cantor na legenda do post.Internautas se emocionaram com a declaração do "Rei". "As pessoas que a gente ama se vão fisicamente, mas ficam pra sempre no coração", expressou uma usuária das redes sociais. "Tão linda. Lembro bem dela", disse outra seguidora. "Ai, que lindo! Eterno amor", opinou uma terceira pessoa.Maria Rita morreu por complicações de um câncer no útero há exatamente 25 anos, em 19 de dezembro de 1999. Ela e Roberto Carlos começaram a namorar em 1990 e se casaram seis anos depois.O tradicional especial de fim de ano de Roberto Carlos vai ao ar nesta sexta-feira (20), na TV Globo. O show vai contar com a participação de grandes nomes da música como Gilberto Gil, Pretinho da Serrinha, Zeca Pagodinho, Chitãozinho & Xororó, Wanderléa, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat, além das atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes.