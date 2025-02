Simone Mendes mostra prejuízo que teve após chuva de granizo em São Paulo - Reprodução Instagram

Publicado 11/02/2025 12:16 | Atualizado 11/02/2025 12:21

Rio - Simone Mendes, de 40 anos, exibiu o prejuízo que teve após ter caído chuva de granizo em São Paulo. A cantora mostrou, pelo Instagram Stories, nesta terça-feira (11), que entrou água dentro de sua mansão e amassou todos os carros que estavam na garagem, mas agradeceu por ter afetado somente bens materiais.

"Turma, além do prejuízo da casa, que mostrei para vocês da chuva. Estava caindo muito gelo, como vocês viram nos meus stories. Ninguém desceu para tirar os carros e colocar na garagem. Amassou tudo, todos os carros que estavam na garagem. Um prejuízo do tamanho do Brasil. Mas glória a Deus é só material, a gente corre atrás, trabalha e está tudo certo", disse ela.

Em seguida, Simone mostrou o estado que ficou os automóveis após a tempestade. "Está vendo isso aí, gente ? Isso aqui são os amassados que o gelo fez nos carros aqui em casa. Consegue perceber? Não sei se vocês conseguem perceber. Olha isso. A frente do carro está toda amassada", explicou.