Carga superdimensionada tomba na Via DutraDivulgação / PRF

Publicado 15/04/2024 16:02 | Atualizado 15/04/2024 16:08

Rio - A carga superdimensionada que tombou na BR-101 (Via Dutra) na quinta-feira passada (11) segue bloqueando o trânsito de veículos no km 246, na altura de Piraí, sentido Rio de Janeiro, quatro dias após o acidente. O trecho fica um pouco antes da descida da Serra das Araras. Ainda não há previsão de reabertura da pista.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a via, as equipes responsáveis pela carga estão atuando no nivelamento dela. A expectativa é que esse trabalho seja concluído ainda nesta segunda-feira (15).

"A expectativa é de que o processo de nivelamento termine hoje e na sequência será realizada a avaliação da carga para que possam ser iniciados os trabalhos de remoção com o auxílio de guindastes especializados. Ainda não há previsão exata de quando será feita a liberação por conta da complexidade da operação", informa o comunicado.

Enquanto não há mudanças no cenário, o tráfego segue em mão dupla na pista sentido São Paulo, entre os km 245 e 249, sendo uma faixa para quem trafega sentido São Paulo e duas faixas para quem segue em direção ao Rio de Janeiro.

Sobre a carga

A carga superdimensionada é um transformador, que saiu de Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba Paulista, e tinha como destino Seropédica, na Baixada Fluminense. A peça industrial estava passando pela região desde sábado (6), sendo escoltada pela PRF.

Na ocasião do início da escolta, a PRF informou que, devido às dimensões da Combinação de Veículo de Carga (CVC) e da carga (transformador), com 105,53m de comprimento, 6,3m de largura, 5,4m de altura e peso total de 591 toneladas, tomando toda a pista, o comboio seguia com os veículos a 10 km/h.

Rotas alternativas (sentido Rio)

Veículos pesados e leves: Acessar a BR-393 (km 264 da Via Dutra), seguir até Três Rios e depois utilizar a BR-040 para chegar ao Rio de Janeiro

Somente veículos leves: Acessar a RJ-155 (Lídice - saída km 278 da Via Dutra) e pegar a BR-101 (Angra dos Reis) para chegar ao Rio de Janeiro; ou sair da Via Dutra no acesso no km 271 ou 264, passando por Volta Redonda e Piraí, retornando à Dutra no km 242 ou seguindo por dentro até Paracambi.

Sentido São Paulo

Veículos pesados e leves: Utilizar a BR-040 até Três Rios, acessar a BR-393 (km 22 da BR-040) e retornar para a Via Dutra em Volta Redonda.

Somente veículos leves: Seguir pela BR-101 (Rio-Santos) até Angra dos Reis e acessar a RJ-155 para chegar na Via Dutra (Lídice - km 278)